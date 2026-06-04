BMGK\'nın Yeni Geçici Üyeleri Seçildi

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2027-2028 dönemi için 5 yeni geçici üyesi yapılan seçimle belli oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2 yıllık 5 yeni geçici üyeliği için BM Genel Kurulu'nda kapalı oylama usulü seçim yapıldı. İlk turda, Afrika grubundan Zimbabve 182 ve Latin Amerika-Karayipler grubundan Trinidad ve Tobago 181 oy alarak 2 yıllığına BMGK üyesi seçildi.

Batı Avrupa ve Diğer Grup kategorisinden Avusturya, Almanya ile Portekiz, BMGK'de açılacak 2 sandalye için oy toplamaya çalıştı. Portekiz 134 ve Avusturya 131 oyla BMGK üyeliğini garantilerken, Almanya 105 oyla geride kaldı. Asya-Pasifik grubunda ise Kırgızistan 105, Filipinler 85 oy alarak, ilk turda 3'te 2 yeter sayısına ulaşamadığı için ikinci ve üçüncü tura gitti. Üçüncü turda Filipinler 49 oyda kalırken, Kırgızistan 142 oy ile BMGK üyeliğine seçildi.

Seçilen üyeler, 2027 başında BMGK'de bu yıl sonu süresi bitecek geçici üyeler Danimarka, Yunanistan, Pakistan, Panama ve Somali'nin yerine 2 yıl için göreve başlayacak. Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Litvanya ve Liberya, şu an BMGK'de bulunan diğer 2 yıllık geçici üyeleri oluşturuyor. Almanya, BM Genel Kurulu'ndaki ilk tur oylamada Portekiz ve Avusturya'nın gerisinde kalarak, 2027-2028 dönemi için Batı Avrupa ile Diğerleri Grubu'na ayrılan iki koltuktan hiçbirini kazanamadı.