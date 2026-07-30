BMW 8 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BMW 8 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

BMW 8 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMW, gönüllü tazminat programıyla 8 bin çalışanını işten çıkaracak, Almanya merkezli olacak.

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) – Alman otomotiv devi BMW, yaklaşık 8 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı. Şirket, işten çıkarmaların büyük bölümünün Almanya'da gerçekleşmesinin beklendiğini, sürecin zorunlu işten çıkarma yerine gönüllü tazminat programı ve doğal personel ayrılıklarıyla yürütüleceğini bildirdi.

BMW, dünya genelinde yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracak. Şirket, Almanya'da Ekim 2026 ile 2027 sonu arasında uygulanacak gönüllü tazminat programıyla özellikle üretim dışındaki ofis çalışanlarıyla yollarını ayıracak. Şirketin 154 bin çalışanının 84 binden fazlası Almanya'da bulunurken, 30 ila 40 bin ofis çalışanına tazminat teklifi sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda BMW, Almanya'da ekonomik koşullar kötüleşse bile gelecek yıllarda zorunlu işten çıkarma yapılmayacağını, Almanya'daki istihdam güvencesini de genişleteceğini duyurdu. Buna göre, önümüzdeki yıllarda şirket zarar etse dahi çalışanlar için zorunlu işten çıkarma uygulanmayacak.

BMW, haziran ayında karlılık beklentisini aşağı yönlü revize etmiş ve maliyetleri azaltmak amacıyla yeni yapısal önlemler alınacağını açıklamıştı. Şirket, yönetim kademelerinde sadeleşmeye gidileceğini, bazı birimlerin birleştirileceğini ve yapay zeka uygulamaları sayesinde idari süreçlerde verimliliğin artırılacağını ifade etti.

Yeniden yapılanmanın şirkete maliyetinin netleşmediği belirtilirken, finans yönetimi daha önce bu süreç kapsamında yaklaşık 1 milyar avroluk tek seferlik gider oluşabileceğini açıklamıştı. BMW, son döneme kadar büyük çaplı personel azaltma programı açıklamayan tek büyük Alman otomobil üreticisiydi. Ancak Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi ve Porsche'nin ardından BMW de küresel otomotiv sektöründeki daralma, Çin pazarındaki zayıflama, artan rekabet, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle maliyet azaltma adımı attı.

Şirket ayrıca, elektrikli araç platformu yeni sınıf "Neue Klasse" için yapılan yüksek yatırım harcamalarının ardından ürün geliştirme maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini ve bunun personel planlamasına da yansıdığını kaydetti. BMW'nin çalışan sayısı, Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasında yaklaşık 2 bin kişi azalmıştı.

Kaynak: ANKA

Almanya, Ekonomi, Dünya, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Dünya BMW 8 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:12:06. #7.12#
SON DAKİKA: BMW 8 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.