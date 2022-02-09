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Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı! - Son Dakika

Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!

09.02.2022 15:11
Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!

Colleen Le adlı kadın, yaşadıklarını TikTok hesabı üzerinden anlattı. Le, böbrek yetmezliği yaşayan erkek arkadaşına böbreğini verdikten sonra adamın başka bir kadınla sevgili olduğunu ve kendisini terk ettiğini söyledi.

Erkek arkadaşına böbreğini veren kadının uğradığı vefasızlık pes dedirtti. Yaşadıklarını TikTok hesabı üzerinden paylaştığı video ile anlatan Colleen Le, bundan 5 yıl önce eski sevgilisinin 17 yaşından beri kronik böbrek hastalığı ile mücadele ettiğini öğrendi.

BÖBREĞİNİ ARKADAŞA VERDİ

Böbrek fonksiyonunun yüzde 5'ten az olması nedeniyle diyalize giren adam için hastaneye giden Le, uyum testi yaptırdı. Yapılan tetkitler sonucu pozitif çıktı. Ve Le başarılı geçen ameliyat sonucunda bir böbreğini erkek arkadaşına verdi.

İLK ALDATMASINDA AFFETTİ

"Onun ölmesini istemedim" diyen Le, 7 ay sonra onu aldatacağını asla düşünmediğini söyledi. Sevgilisinin nakil ameliyatından 7 ay sonra bir grup arkadaşıyla Las Vegas'a gittiğini ve kendisini aldattığını öğrenen Le, erkek arkadaşını affederek bu durumu sineye çekti.

"EĞER BİRBİRİMİZ İÇİN YARATILMIŞSAK YENİDEN BİR ARAYA GELİRİZ"

Ancak adam, 3 ay sonra Le'yi tekrar aldattı. Böbreğini verdiği adam Le'ye gelerek ayrılmak istediğini ve, "Eğer birbirimiz için yaratılmışsak, sonunda Tanrı bizi tekrar bir araya getirecektir" ifadelerini kullandı. Bu sözleri duyan Le ise büyük üzüntü yaşadı.

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Son Dakika Dünya Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı! - Son Dakika
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