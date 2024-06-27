Bolivya'da Askerler Başkanlık Sarayını Bastı - Son Dakika
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Bolivya'da Askerler Başkanlık Sarayını Bastı

Bolivya'da askerler, La Paz'ın Murillo Meydanı'nın girişlerini kapatarak başkanlık sarayını bastı. Devlet Başkanı Luis Arce, ordu birimlerinin düzensiz hareketlerine dikkat çekerek demokrasiye saygı duyulması gerektiğini belirtti. Başkan Arce, Bolivyalıları darbeye karşı harekete geçmeye çağırdı. General Juan Jose Zuniga ise ülkeyi elit bir grup tarafından ele geçirildiğini ve ordunun gerçek demokrasiyi yeniden kurmayı amaçladığını söyledi.

27.06.2024 01:44
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Bolivya'da askerler, önce önemli hükümet binalarının bulunduğu La Paz'ın Murillo Meydanı'nın girişlerini kapattı, ardından başkanlık sarayını bastı.

Zırhlı araçlar ve birlikler meydanda mevzilendi.

Devlet Başkanı Luis Arce, olaydan önce sosyal medyada "bazı ordu birimlerinin düzensiz bir şekilde harekete geçtiği" konusunda uyarıda bulundu. "Demokrasiye saygı duyulmalı" dedi.

Bolivya hükümetinden bakanı Maria Nela Prada, Facebook hesabında hükümet binasının penceresinden durumu gösteren bir video paylaştı.

“Halkın sarayındayım. Gördüğünüz gibi burası silahlı tanklar ve birliklerin ele geçirdiği Murillo Meydanı" dedi.

Arce daha sonra Bolivyalıları "darbeye" karşı harekete geçmeye çağırdı.

Başkanlık sarayında bakanlarıyla birlikte televizyondan ülkeye seslendi, "Bolivya halkının darbeye karşı demokrasi adına örgütlenmesine ve harekete geçmesine ihtiyacımız var" dedi.

"Darbe girişimlerinin Bolivya'da bir kez daha can almasına izin veremeyiz" diye ekledi.

La Paz'ın merkezini ele geçiren birliklerden sorumlu General Juan Jose Zuniga, Başkan Arce'yi "şu an için" tanıdığını ancak bakanlarda ve kabinede değişiklik olacağını söyledi.

General Juan Jose Zuniga, ele geçirililen Murillo Meydanı'nda "Bu vatanı kurtaracağız" dedi.

"Ülkeyi elit bir grup ele geçirdi, ülkeyi yok eden vandallar" dedi. "Ordu gerçek demokrasiyi yeniden kurmayı amaçlıyor."

Hapisteki eski lider Jeanine Anez de dahil olmak üzere "siyasi mahkumların" serbest bırakılacağını söyledi.

Kaynak: BBC

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