Bolivya\'da Seçim Sonuçları Belirsiz

BOLİVYA'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir adayın yeterli oya ulaşamadığı bildirildi.

Bolivya'da yapılan seçimlerde resmi olmayan sandık sonuçlarına göre, merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz, oyların yüzde 31'ini alarak seçim yarışını önde tamamladı. Eski Devlet Başkanı sağcı Jorge Quiroga oyların yüzde 27'sini alırken, muhalif iş insanı Samuel Doria Medina ise oyların yüzde 20,2'sini alarak seçimi üçüncü sırada bitirdi.

Yüksek Seçim Mahkemesi'nden gelecek resmi sonuçların ardından seçimlerin ikinci turunun 19 Ekim'de yapılacağı kesinlik kazanacak.