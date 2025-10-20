Bolivya'da Yeni Başkan Rodrigo Paz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Bolivya'da Yeni Başkan Rodrigo Paz

Bolivya\'da Yeni Başkan Rodrigo Paz
20.10.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya'da 2. tur devlet başkanı seçiminde Rodrigo Paz, %54,5 oyla zafer kazanarak yeni başkan oldu.

BOLİVYA'da düzenlenen 2'nci tur devlet başkanı seçimini merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz kazandı.

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin açıkladığı ön sonuçlara göre; Hristiyan Demokrasi Partisi'nin (PDC) merkez sağ adayı Senatör Rodrigo Paz, 2'nci turu düzenlenen devlet başkanı seçiminde oyların yüzde 54,5'ini alarak, ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Eski Devlet Başkanı muhafazakar aday Jorge 'Tuto' Quiroga ise oyların yüzde 45,5'ini aldı.

Seçimi kazanan Paz, bu sonuçla ülkedeki sol hareket olan Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) yaklaşık 20 yıllık iktidarına da son verdi. MAS, 2006-2019 yıllarında ülkeyi yöneten eski Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğinde 2005, 2009, 2014 ve 2020 seçimlerini ikinci tura ihtiyaç duymadan kazanmıştı.

58 yaşındaki Paz'ın, 8 Kasım'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine başlayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Politika, Bolivya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bolivya'da Yeni Başkan Rodrigo Paz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 05:58:54. #7.11#
SON DAKİKA: Bolivya'da Yeni Başkan Rodrigo Paz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.