Bolivya\'da Yeni Başkan Rodrigo Paz

BOLİVYA'da düzenlenen 2'nci tur devlet başkanı seçimini merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz kazandı.

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin açıkladığı ön sonuçlara göre; Hristiyan Demokrasi Partisi'nin (PDC) merkez sağ adayı Senatör Rodrigo Paz, 2'nci turu düzenlenen devlet başkanı seçiminde oyların yüzde 54,5'ini alarak, ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Eski Devlet Başkanı muhafazakar aday Jorge 'Tuto' Quiroga ise oyların yüzde 45,5'ini aldı.

Seçimi kazanan Paz, bu sonuçla ülkedeki sol hareket olan Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) yaklaşık 20 yıllık iktidarına da son verdi. MAS, 2006-2019 yıllarında ülkeyi yöneten eski Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğinde 2005, 2009, 2014 ve 2020 seçimlerini ikinci tura ihtiyaç duymadan kazanmıştı.

58 yaşındaki Paz'ın, 8 Kasım'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine başlayacağı bildirildi.