Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump\'ın uykularını kaçıracak

10.02.2026 14:04
ABD'li vekil Melanie Stansbury, Epstein dosyalarında Donald Trump'ın adının 38 bin kez geçtiğini, belgelerde en az 6 erkeğin isminin sansürlendiğini ve bu kişilerden birinin yabancı bir hükümette üst düzey görevde bulunduğunu savunarak dosyaların bilinçli şekilde örtbas edildiğini öne sürdü. Stansbury "ABD hükümeti, ABD tarihinin en büyük cinsel istismar ve nüfuz ticareti skandalını aktif olarak örtbas etmeye çalışıyor ve Trump bunun tam merkezinde yer alıyor" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Melanie Stansbury, Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yaptığı açıklamalarla ABD siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Stansbury, ABD hükümetinin ülke tarihinin en büyük cinsel istismar ve nüfuz ticareti skandallarından birini aktif biçimde örtbas etmeye çalıştığını savunurken, Donald Trump'ın bu sürecin tam merkezinde yer aldığını ileri sürdü.

"TRUMP'IN İSMİ 38 BİN KEZ GEÇİYOR"

Dış basında yer alan analizlere göre Stansbury, kongrede yaptığı konuşmalarda Epstein dosyalarında Trump'ın adının 38 bin kez geçtiğine dikkat çekti. Bu yoğun atıfın tesadüf olarak açıklanamayacağını vurgulayan Stansbury, kamuoyuna açıklanan belgelerin yalnızca sınırlı bir bölüm olduğunu ve dosyaların büyük ölçüde sansürlenmiş halde tutulduğunu ifade etti. Özellikle Epstein dosyalarında en az altı erkeğin isminin karartıldığına işaret eden Stansbury, bu kişilerden birinin yabancı bir hükümette "oldukça üst düzey" bir görevde bulunduğunu, diğerlerinin ise kamuoyunda tanınan isimler olduğunu söyledi.

ABD medyasında yer alan yorumlarda, bu sansürlerin Epstein ağına dair kritik bağlantıların kamuoyundan gizlendiği şüphesini güçlendirdiği değerlendirmesi yapıldı. Demokrat vekillerin yanı sıra bazı Cumhuriyetçi isimlerin de dosyaların eksiksiz ve sansürsüz şekilde yayımlanması yönünde baskı yaptığı, Adalet Bakanlığı'nın ise redaksiyonları yasal gerekçelerle savunduğu aktarıldı. Buna karşın Stansbury ve destekçileri, mevcut açıklamaların şeffaflıktan uzak olduğunu ve güçlü isimleri korumaya yönelik bir yaklaşım sergilendiğini öne sürüyor.

TRUMP CEPHESİ İDDİALARI REDDEDİYOR

Trump cephesinden ise suçlamalara karşı net bir reddiye gelirken, dosyalarda adının geçmesinin herhangi bir suç isnadı anlamına gelmediği savunuluyor. Ancak dış basın, Epstein belgeleri etrafında büyüyen bu tartışmanın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi bir krize dönüştüğüne dikkat çekiyor. Yorumlara göre, sansürlenen isimler ve gizli tutulan bölümler açıklanmadıkça Epstein dosyalarının ABD siyasetinde uzun süre daha gündemde kalması kaçınılmaz görünüyor.

