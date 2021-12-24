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Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı - Son Dakika

Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı

24.12.2021 14:33

İngiltere'de hükümetin Omicron varyantı sebebiyle Noel öncesinde ilan ettiği yeni kısıtlamalar, Başbakan Boris Johnson'ın garsonluk yapan kızını da işsiz bıraktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın garson olarak çalışan 24 yaşındaki kızının, hükümetin son dönemde aldığı Covid-19 önlemleri nedeniyle yeni yıla kadar işini kaybettiği ortaya çıktı.

Daily Mail sitesinin haberine göre, Johnson'ın ikinci eşi avukat Marina Wheeler'dan olan kızı Cassia Peaches Johnson Wheeler da, babasının liderliğindeki hükümetin aldığı korona kısıtlamalarından etkilendi. Aileye yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Londra'daki popüler bir restoranda garson olarak çalışan Cassia'nın, kısıtlamalar nedeniyle restoranın Noel sürecinde kapanması nedeniyle kısa süre de olsa işsiz kaldığı belirtildi.

Boris Johnson'ın korona yasağı nedeniyle garsonluk yapan kızını işsiz kaldı

"İŞİNİ KAYBETMEK ZOR BİR DURUM"

Restoranda çalışan bir kişi de Daily Mail'e "Baban başbakanken iş yerinde normal biriymiş gibi davranılması yeterince zor. Şimdi herkes konaklama alanındaki aksaklıklardan babanı suçlarken bir de işini kaybetmek, daha da zor bir durum" dedi.

Boris Johnson'ın korona yasağı nedeniyle garsonluk yapan kızını işsiz kaldı

YENİ KISITLAMALAR HAYATA GEÇİRİLDİ

Covid-19'un hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle alarm durumuna geçen İngiltere hükümeti, bir dizi yeni kısıtlamayı hayata geçirmiş ve halka Noel tatilinde temas konusunda dikkatli olma uyarısında bulunmuştu.

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Boris Johnson, Koronavirüs, England, Noel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı - Son Dakika Dünya


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