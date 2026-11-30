Bosna Hersek, aralarında İran'ın Saraybosna Büyükelçiliğinde çalışan 3 diplomatın da bulunduğu 4 İran vatandaşını casusluk şüphesiyle sınır dışı etti. AA'nın yerel basına dayanarak aktardığına göre 4 kişi 25 Kasım'da ülkeden ayrıldı; karar ancak günler sonra kamuoyuna yansıdı.

"İstenmeyen kişi" kararını Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic imzaladı. Kararın dayanağı, Bosna Hersek İstihbarat-Güvenlik Ajansı'nın (OSA) topladığı bilgiler oldu.

ÜLKEDEN ÇIKARILANLARIN ADLARI BELLİ OLDU

Sınır dışı edilenler arasında diplomat Hossein Mahdian Fard ile ataşeler Morteza Fazali ve Ehsan Sajjadi Monazzah bulunuyor. Dördüncü isim Seyed Yaser Seyed Mohammadi ise Ekim 2025'ten bu yana diplomatik listede yer almıyordu.

Konakovic, gazetecilerin sorularına kısa yanıt verdi ve konunun diplomatik değil güvenlik meselesi olduğunu vurguladı: "Bu bir güvenlik meselesi. Bu, güvenlik kurumlarının meselesi, isterlerse onlar yorumlasın."

TAHRAN YANLIŞ ANLAŞILMA DEDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Bosna hükümetiyle temas halinde olduklarını ve "yanlış anlaşılmanın" giderilmesi için çalıştıklarını söyledi. Erakçi, ABD'nin farklı ülkelerde İran aleyhine bir hava oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

SARAYBOSNA'DA İRAN TARTIŞMASI İLK DEĞİL

Radyo Özgür Avrupa'nın Bosna servisinin haberine göre Savunma Bakanı Zukan Helez, Mayıs 2025'te İran'ın askeri ataşesini kabul etmiş, ABD yönetiminin uyarısının ardından ülkenin stratejik ortaklarından özür dilemek zorunda kalmıştı.

Aynı yayına göre Saraybosna yakınlarındaki, İran'a ait Fars-Boşnak Koleji de okulda öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin portresinin görüntülenmesiyle tartışma konusu olmuştu. Radyo Özgür Avrupa, iki ülke arasındaki ticaretin de sınırlı kaldığını yazdı: Bosna Hersek son beş yılda İran'a yaklaşık 4,4 milyon avroluk ihracat yaparken İran'dan yaklaşık 21 milyon avroluk ithalat gerçekleştirdi.