Boz ayıya tuzak kurup havaya uçurdular! Vahşet anları kameralarda - Son Dakika
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Boz ayıya tuzak kurup havaya uçurdular! Vahşet anları kameralarda

09.06.2022 12:59

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde boz ayının sürekli olarak çalışma alanına girmesinden rahatsız olan işçiler, ayıyı kurdukları bombalı tuzakla havaya uçurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar Rus polisini harekete geçirdi.

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde gelen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre bölgede çalışan işçiler, boz ayının sürekli olarak çalışma alanına girmesi sebebiyle rahatsız oldu.

AYIYI HAVAYA UÇURUP O ANLARI KAYDETTİLER

Ayıyı öldürme kararı alan işçiler, av tüfeği yerine bomba kullanmayı tercih etti. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Rus polisinin, olaya ilişkin soruşturma başlattığı ve bomba yapanları terör şüphesiyle aradığı bildirildi.

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