Robert Pattinson'ın yeni James Bond seçilmesinin üzerinden günler geçmeden, Hollywood'un iki büyük yıldızı filmin kötü karakteri için adaylığını koydu. Brad Pitt ve Florence Pugh, yönetmen Denis Villeneuve'e açıktan çağrı yaptı; BBC'nin haberine göre ikisi de bu isteğini pazartesi günü katıldıkları etkinliklerde dile getirdi.

Pitt, yeni filmi "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"un Los Angeles'taki galasında, Villeneuve'ün çekeceği casus filminde kötü adamı oynamak isteyip istemediği sorusunu kameraya göz kırparak yanıtladı: "Robert! Denis! Bunu yapmak isterim, varım. Dostum Javier bu işi çok iyi yapmıştı. Doldurması zor bir yer ama üstlenirim."

PITT: BENİ KÖTÜ ADAM OLARAK YAZIN

Pitt'in sözünü ettiği Javier Bardem, 2012 yapımı Skyfall'da Daniel Craig'in karşısında Raoul Silva'yı canlandırmıştı. Aynı soruyu bir başka yayın organı sorduğunda da Pitt geri adım atmadı: "Beni kötü adam olarak yazın. Denis Villeneuve'ü arayın, hadi başlayalım!"

Pattinson'ın 007 seçilmesine çok sevindiğini söyleyen Pitt, "Bu fikre bayıldım. Yaptığı işleri, seçimlerini seviyorum; o gerçekten işinin hakkını veriyor. Harika, iyi karar" dedi.

PUGH'DAN YÖNETMENE: 1,63'LÜK KADIN KÖTÜ VAR MI

Villeneuve'ün yönettiği Dune: Part Three'de Pattinson'la birlikte oynayan Florence Pugh ise haberi duyar duymaz yönetmene mesaj attığını anlattı. Elle dergisinin Women in Hollywood gecesinde konuşan Pugh, mesajını şöyle aktardı: "Bond'unu bulduğun için tebrikler, iyi yakaladın. 5 fit 4 inç (yaklaşık 1,63 metre) boyunda bir kadının oynayabileceği bir kötü karakter var mı?"

Gecede Pugh'a ödülünü veren isim de Villeneuve'dü; böylece yönetmen aynı isteği ikinci kez, bu defa yüz yüze duymuş oldu.

SIRADA BEKLEYEN BAŞKA YILDIZLAR DA VAR

Bond filmlerinde bugüne kadar Rami Malek, Jonathan Pryce, Christoph Waltz ve Christopher Walken gibi isimler kötü karakterleri canlandırdı. Pattinson'ın seçildiği açıklanmadan önce Bill Skarsgård, Saoirse Ronan ve Barry Keoghan da Bond kötüsü olmak istediklerini belli etmişti.

Kaynak: BBC