Brezilya'da korkunç kaza! Çöp kamyonuna çarpan motosiklet de sürücünün bedeni de paramparça oldu - Son Dakika

Brezilya'da korkunç kaza! Çöp kamyonuna çarpan motosiklet de sürücünün bedeni de paramparça oldu

Son Güncelleme: 08.09.2023 23:58

Brezilya'da yaşanan bir motosiklet kazasına ilişkin görüntüler izleyenlerin resmen kanını dondurdu. İnternete düşen videoda, bir motosiklet sürücüsünün yolun soluna geçmeye çalışan bir çöp kamyonuna çarptığı anlar yer alırken, kaza sonrasında motosikletin de sürücünün bedeninin de paramparça olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Dünya, Brezilya'da yaşanan motosiklet kazasına ilişkin görüntüleri konuşuyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan videoda yolda son sürat seyir halinde olan bir motosikletin, yolun soluna geçen çöp kamyonuna çarptığı anlar yer aldı.

SON SÜRAT GİDERKEN FRENE BASTI AMA...

Çöp kamyonuna çarpmamak için son anda frene basan motosiklet sürücüsü, durmayı başaramazken çarpışmanın etkisiyle ortaya kan donduran bir görüntü çıktı.

MOTOSİKLET DE SÜRÜCÜ DE PARAMPARÇA OLDU

Motosiklet kamyona çarptıktan sonra paramparça olurken, çöp kamyonunun altına giren motosikletin sürücüsünün bedeninin de parçalara ayrıldığı da görüntülere yansıdı.

Motosiklet, Brezilya, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da korkunç kaza! Çöp kamyonuna çarpan motosiklet de sürücünün bedeni de paramparça oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da korkunç kaza! Çöp kamyonuna çarpan motosiklet de sürücünün bedeni de paramparça oldu - Son Dakika
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