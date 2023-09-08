Brezilya'da korkunç kaza! Çöp kamyonuna çarpan motosiklet de sürücünün bedeni de paramparça oldu

Dünya, Brezilya'da yaşanan motosiklet kazasına ilişkin görüntüleri konuşuyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan videoda yolda son sürat seyir halinde olan bir motosikletin, yolun soluna geçen çöp kamyonuna çarptığı anlar yer aldı.

SON SÜRAT GİDERKEN FRENE BASTI AMA...

Çöp kamyonuna çarpmamak için son anda frene basan motosiklet sürücüsü, durmayı başaramazken çarpışmanın etkisiyle ortaya kan donduran bir görüntü çıktı.

MOTOSİKLET DE SÜRÜCÜ DE PARAMPARÇA OLDU

Motosiklet kamyona çarptıktan sonra paramparça olurken, çöp kamyonunun altına giren motosikletin sürücüsünün bedeninin de parçalara ayrıldığı da görüntülere yansıdı.