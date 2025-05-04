Brezilya\'da Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı son anda engellendi

Brezilya polisi, Lady Gaga'nın dün Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı planlayan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın dün Breziya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı engellendi.

SON ANDA KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Brezilya polisi, olayda 2 kişinin gözaltına alındığını belirterek, şüphelilerin konser sırasında el yapımı patlayıcılar kullanarak saldırı gerçekleştirmek üzere kişileri organize ettiğini belirtti. Polis, şüphelilerin sosyal medyada ün kazanmak için söz konusu saldırıyı planladığını ifade etti.

KATILANLARIN SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ

Lady Gaga'nın dün ücretsiz olarak verdiği konsere 2 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.