Brezilya\'da Zincirleme Trafik Kazasında 38 Kişi Hayatını Kaybetti

BREZİLYA'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 38 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. Minas Gerais Valisi Romeu Zema, eyalet hükümetine tam seferberlik emri verdiğini açıkladı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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