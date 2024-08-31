BREZİLYA Yüksek Mahkemesi, Twitter'a erişimi yasakladı - Son Dakika
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BREZİLYA Yüksek Mahkemesi, Twitter'a erişimi yasakladı

BREZİLYA Yüksek Mahkemesi, Twitter\'a erişimi yasakladı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e (eski adıyla twitter) erişimi yasakladı. Elon Musk karara tepki göstererek, 'Brezilya'daki 1 numaralı gerçek kaynağı kapatıyorlar' dedi. Mahkeme ayrıca Apple ve Google'a, uygulamanın çevrimiçi mağazalarından kaldırılmasının yanı sıra iOS ve Android sistemlerinde kullanımının engellenmesi için de önlem alınması çağrısında bulundu.

31.08.2024 10:38
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BREZİLYA Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e (eski adıyla twitter) erişimi yasakladı. Elon Musk karara tepki göstererek, " Brezilya'daki 1 numaralı gerçek kaynağı kapatıyorlar" dedi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, "Federal Yüksek Mahkeme'den (STF) Bakan Alexandre de Moraes, eski adı Twitter olan X'in, Mahkemenin yargı kararlarına uyulup para cezaları verilinceye kadar ulusal topraklardaki faaliyetlerinin derhal ve tamamen askıya alınmasını emretti. Emir, ülkede bir şirket temsilcisi atanıncaya kadar da geçerli olacak. Raportör ayrıca Apple ve Google'a, uygulamanın çevrimiçi mağazalarından kaldırılmasının yanı sıra iOS ve Android sistemlerinde kullanımının engellenmesi için de önlem alınması çağrısında bulundu. Bakana göre STF, X Brasil'e mahkeme kararlarına uyması ve cezaları ödemesi için mümkün olan her türlü çabayı gösterdi ve her fırsatı sağladı" denildi. Açıklamada ayrıca, VPN gibi yollarla X'e giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağını ifade edildi. Elon Musk kararla ilgili olarak, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor. Brezilya'daki 1 numaralı gerçek kaynağını kapatıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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