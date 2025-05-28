Brigitte'nin Macron'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Brigitte'nin Macron'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı

Haberin Videosunu İzleyin
Brigitte\'nin Macron\'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı
28.05.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Brigitte\'nin Macron\'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı
Haber Videosu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un Vietnam ziyareti sırasında yaşadığı gergin anlar büyük yankı uyandırdı. Uçağın inişi sırasında Brigitte Macron, eşini iterek soğuk bir tavır sergiledi ve 'Uzak dur, zavallı' anlamına gelen sözler söyledi. Macron'un barışma girişimine Brigitte 'Hayır' yanıtı verdi. Bu durum, çift arasındaki kişisel gerilimi nadir bir açıklıkla ortaya koydu ve Fransa'da yeni bir tartışma başlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, Vietnam ziyareti sırasında eşiyle yaşadığı gergin anlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. O anları analiz eden bir dudak okuma uzmanı, çift arasında geçen çarpıcı diyaloğu deşifre etti.

Olay, Cumhurbaşkanı Macron'un uçağının Pazar akşamı Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye inişi sırasında yaşandı. Uçağın kapısı açılır açılmaz Brigitte Macron'un ellerini eşinin yüzüne koyarak onu sertçe ittiği kameralara yansıdı. Görüntülerde Brigitte'in, Macron'a yönelip soğuk bir tavırla "Uzak dur, zavallı" anlamına gelen "Dégage, espèce de loser" sözlerini söylediği görüldü.

"Onu Yüzünden İtti, Sonra Sertçe Konuştu"

Dudak okuma uzmanının ifadesine göre, Macron kapı açıldığında eşine dönerek bir şeyler söylemek istedi. Ancak Brigitte, hiç beklenmedik bir anda onu yüzünden iterek soğuk bir tavır sergiledi. Cumhurbaşkanı, kameraları fark edince gülümseyerek el salladı ve resmi tavrını korumaya çalıştı.

Bir süre sonra Macron tekrar Brigitte'e yaklaşıp "Hadi gidelim" diye işaret etti. Brigitte bu davete karşılık vermedi, hatta merdiven başında uzatılan kolu görmezden gelip korkuluğa tutundu. Yanından geçerken de yukarıdaki sert ifadeyi mırıldandı.

Macron'dan Barışma Girişimi: "Deneyelim, lütfen"

Dudak okuma uzmanı, olaydan birkaç dakika sonra Macron'un "Essayons, s'il te plaît" yani "Deneyelim, lütfen" diyerek bir barışma girişiminde bulunduğunu söyledi. Ancak Brigitte'in buna verdiği tek yanıt "Hayır" oldu. Ardından söylediği "Je vois" (Anlıyorum) ifadesi, gerginliğin derinliğini gösteriyordu.

Uzmandan Yorumu: "Nadir Rastlanan Bir Gerginlik"

Uzman, bu sahnenin çift arasındaki kişisel gerilimi nadir bir açıklıkla ortaya koyduğunu ve özellikle diplomatik temaslar öncesi dikkat çekici bir durum olduğunu belirtti. Macron çifti daha önce samimi görüntülerle gündeme gelirken, bu olay Fransa kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Brigitte'nin Macron'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı
Brigitte'nin Macron'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı
Brigitte'nin Macron'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı
Brigitte'nin Macron'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı

Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Diplomasi, Politika, 3-sayfa, Vietnam, Sözler, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brigitte'nin Macron'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz:
    NİNE YASLANDI ARTIK 3 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Macron için ilk kez üzüldüm 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya’da gözaltına alındı Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Galatasaray’ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
21:40
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
21:29
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
21:19
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 15:05:22. #7.11#
SON DAKİKA: Brigitte'nin Macron'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.