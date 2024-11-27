Britanya\'dan Kolombiya\'ya Vizesiz Giriş Uygulaması Sonlandırıldı

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BRİTANYA, Kolombiya'ya vizesiz giriş döneminin sona erdiği açıklandı.

Britanya Parlamentosu'nun Kolombiyalılara yönelik vizesiz giriş uygulamasını sonlandırmasının ardından Kolombiya lideri Gustavo Petro, sosyal medya hesabından bu karara tepki gösterdi.

İki yıldır İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'ya vizesiz seyahat edebilen Kolombiyalılar, bu muafiyeti kötüye kullanınca Britanya, yeni bir karar aldı. Kolombiyalı suç örgütü üyelerinin sahte belgeler ve formlar düzenleyerek vize muafiyetini suistimal ettiğini öne süren Britanya hükümeti, ülkeye yeniden vize uygulanacağını duyurunca, Kolombiya da aynı şekilde karşılık verdi.

Vize muafiyetini kaldırmasının ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Britanya vatandaşlarından vize talep edileceğini bildirdi.