Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor

İnsanoğlu, uzaylılarla ilgili gerçekleştirilen çalışmaları dört gözle takip ederken, ABD'li bir asker tarafından paylaşılan video, kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, Pasifik Okyanusu üzerinden geçen filonun UFO filosu olduğu iddia ediliyor.

DAHA SONRA İZLERİNİ KAYBETTİRİYORLAR

İngiltere merkezli Independent'in haberine göre, 24 Kasım'da çekildiği belirtilen video, American Military News'e göre ilk kez Aralık ayında ortaya çıktı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde pilotun "Bunun ne olduğunu bilmiyorum" dediği duyuluyor ve ekliyor: "Bu biraz tuhaf bir şey." Daha sonra ise filonun kaybolduğu görülüyor.

TOPLAM 53 SANİYE SÜRÜYOR

ABD'li pilotun, söz konusu görüntüleri Güney Çin Denizi'nden 39 bin fit yükseklikte kaydettiği açıklandı. 53 saniye süren görüntülerde, bulutların üzerinde ahenk içinde uçan ve bilinen hiçbir uçağa benzemeyen dört ışıktan oluşan üç set yer alıyor.

"BAŞKA CANLILAR OLDUĞUNU KABUL ETMELİYİZ"

Video, sosyal medya üzerinden 40 binden fazla kişi tarafından yorumlandı. Bir Twitter kullanıcısı, "İlk başta kokpit camının yansıması sandım… ama hayır" yazdı. Başka bir kullanıcı ise bunun karşı bir askeri tatbikat olduğunu savundu.

Bir başkası ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca yıldız ve gezegen içeren milyarlarca Galaksi olduğu düşünülürse, bizden başka canlıların var olduğunu kabul etmeliyiz" dedi.