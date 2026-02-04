Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı - Son Dakika
Dünya

Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı

04.02.2026 16:23
ABD–İran geriliminin tırmandığı süreçte Time dergisi, ''After the Ayatollah'' kapağıyla İran Dini Lideri Ali Hamaney'i hedef aldı. Kapakta Hamaney sırtı dönük şekilde resmedilirken, öfkeli kalabalıklar İran'da olası bir rejim sonrası döneme işaret eden sembolik bir mesaj olarak yorumlandı.

ABD ile İran arasında karşılıklı tehditlerin sertleştiği, Orta Doğu'da olası bir savaş senaryosunun tartışıldığı günlerde, ABD merkezli Time dergisi yayımladığı kapakla küresel gündemi bir kez daha İran'a çevirdi.

"AFTER THE AYATOLLAH" KAPAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Time dergisinin son sayısında yer alan kapakta, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hedef alındı. "After the Ayatollah" (Ayetullah'tan Sonra) başlığıyla yayımlanan kapakta, Hamaney'in sırtı dönük bir siluet şeklinde resmedilmesi ve ön planda öfkeli, protesto eden kalabalıkların yer alması dikkat çekti.

REJİM SONRASINA İŞARET Mİ?

Kalabalık içindeki figürlerin yumruk kaldırması, zafer işareti yapması ve bağıran yüz ifadeleri, İran'da olası bir rejim sonrası döneme işaret eden sembolik bir anlatım olarak yorumlandı.

RENK SEÇİMLERİYLE MESAJ

Kırmızı ve siyah tonların hakim olduğu kapak, İran'daki toplumsal öfke, baskı ve değişim arzusunu temsil ederken; duman ve karanlık detaylar ise ülkenin içinden geçtiği krizleri ve belirsiz geleceği simgeliyor.

ZAMANLAMA MANİDAR

Kapak, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinde bulunduğu, Washington–Tahran hattında "misilleme" mesajlarının peş peşe geldiği bir dönemde yayımlanması nedeniyle ayrı bir anlam kazandı. Uluslararası kamuoyunda, Time'ın kapağının yalnızca bir analiz değil, aynı zamanda siyasi ve psikolojik bir mesaj taşıdığı yorumları yapıldı.

