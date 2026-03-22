Osimhen Fenerbahçe derbisinde yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta talihsiz bir sakatlık geçiren Victor Osimhen'in kolu kırılmıştı. Ameliyat olması gereken Nijeryalı oyuncunun 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Osimhen'in bu sakatlığı sonrası gözler Galatasaray'ın ligde ve kupadaki zorlu fikstürüne çevrildi. 27 yaşındaki oyuncunun özellikle Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği taraftarlar arasında merakla beklenmeye başladı.
Yıldız golcünün Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği, kupada da Gençlerbirliği maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor.
Kulüpten edinilen bilgilere göre; Osimhen'in ameliyat sonrası iyileşme sürecinin Fenerbahçe derbisine kadar yüzde 90 ihtimalle tamamlanması bekleniyor. Yıldız golcününün, 26 Nisan'da oynanması beklenen derbide sahalara geri dönme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.
