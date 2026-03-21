Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak

21.03.2026 10:11
Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarını etkilemesi sonucu akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. 24 Mart Salı günü motorine 6 TL'lik zam bekleniyor. "Eşel mobil" sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle zam oranı doğrudan pompaya yansıyacak. Benzine ise gelmesi beklenen 1 TL 30 kuruşluk zam, eşel mobil marjı tükenmediği için pompayı 32 kuruşluk artış olarak etkileyecek.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Dün motorin fiyatına yapılan 5,18 TL'lik artışın ardından, akaryakıtta yeni bir zam daha beklendiği öğrenildi. Küresel gelişmelerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarına yansıyacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ FİYATLARI TETİKLEDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, enerji arzında ciddi bir baskı oluşturdu. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazda yaşanan kriz, petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarında da zincirleme bir artışa neden oldu.

MOTORİNE ZAM OLDUĞU GİBİ YANSIYACAK

Dün yapılan zamla birlikte litre fiyatı 70 TL seviyesine çıkan motorinde, yeni bir artış daha gündemde. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, 24 Mart Salı gününden itibaren motorine yaklaşık 6 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorin fiyatı 80 TL sınırına yaklaşacak.

Motorin grubunda eşel mobil sistemindeki marjın tükenmesi nedeniyle, yapılacak zammın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNDE EŞEL MOBİL DEVREDE

Benzin grubunda ise eşel mobil sistemi halen devrede bulunuyor. Bu nedenle beklenen yaklaşık 1 lira 30 kuruşluk zammın büyük kısmı ÖTV'den karşılanacak. Tüketiciye yansıyan artışın ise yaklaşık 32 kuruş seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.97 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.83 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzin: 62.94 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR

Benzin: 63.22 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    GABARDAKİ petroller nerde neden devreye girmiyor......... Fısrsattan istigade demek mi bu bilemedim .....20 gündür savas vardı anladık Ya son 4 yılda neler vardı 11 tl den 50 vara artışın sorumlusu KİM bunu düşünen var mı ...Allah cc hz havale ediyoruz 34 6 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Altın düşüyor mazot yükseliyor cok güzel .. 15 0 Yanıtla
  • Ersan Yasar Ersan Yasar:
    Herşey güzel olacak uçuyoruz 100 TL idi zaten bunlar bahane oldu ırak yanı başımızda ıran aynı sınır yok ABD de İsrail'le komisyon vermeden olmaz 12 1 Yanıtla
  • Emrah Savaş Emrah Savaş:
    Yazıklar olsun 6 1 Yanıtla
  • emre123456789 emre123456789:
    tamam isde savaş bitsede uzuzlamaz 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti 6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız
Akıl almaz kaza Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti Akıl almaz kaza! Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti
’’Lüksemburg’’ iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş ''Lüksemburg'' iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
İran’ın vurduğu 3 ülkeden dev silah anlaşması İran'ın vurduğu 3 ülkeden dev silah anlaşması
İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Yerde 20 santimetre kar var İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Yerde 20 santimetre kar var
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Marco Asensio’ya bayramda hayatının şoku Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP’de panik Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi iddiası Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası

10:58
Derbiye yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
10:49
Real Madrid’in yıldızını yıkan kare
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare
10:32
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
10:05
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
09:59
Takımda kalması artık mucize Okan Buruk’tan bomba Icardi kararı
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı
09:53
UEFA’dan Liverpool’a Noa Lang soruşturması
UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması
09:49
Bu parayı veren alır Beşiktaş Orkun’un bonservisini belirledi
Bu parayı veren alır! Beşiktaş Orkun'un bonservisini belirledi
09:11
Erdoğan’dan Arda Güler’e: 68 metreden taktı
Erdoğan'dan Arda Güler'e: 68 metreden taktı
08:59
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
08:57
Manchester United’a büyük şok
Manchester United'a büyük şok
08:52
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
08:31
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu Dikkat çeken intihar notu
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu
08:20
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı
07:33
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
03:18
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
01:39
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
