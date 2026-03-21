Kocaeli\'de Otobüste Skandal Anlar

Kocaeli'de seyir halindeki halk otobüsünde bir şahsın uygunsuz davranışları kameraya yansıdı. O anlar yolcular tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 22.15 sıralarında Çayırova istikametine giden 480 numaralı halk otobüsünde meydana geldi. Yolcuların bulunduğu otobüste, bir şahıs cinsel organını gösterdi. Yaşanan anlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın davranışları net şekilde yer aldı. - KOCAELİ