İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

22.03.2026 18:33
İstanbul Valiliği, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde iki binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 11 kişinin göçükten kurtarıldığını duyururken; 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında Ramazan Bayramı'nın son günü korkunç bir facia yaşandı.

2 BİNA ÇÖKTÜ

İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 YARALI VAR

Valilikten yapılan açıklamada "Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 11 vatandaşımız enkazın altından çıkarılmıştır. Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır toplam 10 vatandaşımız ise yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakârca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

18:18
Osimhen Fenerbahçe derbisinde yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi
Osimhen Fenerbahçe derbisinde yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:37
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak
14:50
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
