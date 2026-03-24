Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

24.03.2026 12:37
Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası vatandaş kuyumculara akın etti. Kapalıçarşı’da uzun kuyruklar oluşurken, yoğun talep nedeniyle bazı kuyumcularda altın kalmadı. Bazı kuyumcular dükkanlara "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısı astı.

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, fiziki altına olan talebi artırdı. Fiyatları fırsat olarak gören vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Kapalıçarşı’ya yönelirken, kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.

GRAM ALTIN 5 BİN 838 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ 

Son günlerde piyasalarda dikkat çeken dalgalanmalarda ons altın 4 bin 101 dolara kadar gerilerken, gram altın 5 bin 838 liraya düştü. Kapalıçarşı’da ise gram altın yaklaşık 6 bin 200 lira seviyelerinde işlem gördü.

KUYUMCULARDA ALTIN KALMADI 

Artan talep karşısında zorlanan kuyumcular, yoğunluk nedeniyle bazı ürünlerin kısa sürede tükendiğini belirtti. Bazı noktalarda altın bulunamadığı, satışların geçici olarak durma noktasına geldiği ifade edildi. Gün boyunca süren yoğunluk, fiziki altına olan talebin ne kadar arttığını gözler önüne serdi.

DÜKKANA YAZI ASTILAR: YEMİN EDERİM ALTIN YOK

Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu. Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, çareyi dükkân camına yazı asmakta buldu. "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Bir müşterinin "Bir gram da mı yok?" sorusuna kuyumcunun "Yok abi, olsa kendime ayırırım" dediği anlar kameraya yansıdı.

FİYATLARDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Öte yandan altın fiyatlarında sert hareketler devam etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’a yönelik saldırıları 5 gün erteleyeceğiz” açıklamasının ardından altın fiyatları kısa süreli yükseldi. Ons altın 4 bin 516 dolara, gram altın ise 6 bin 428 liraya kadar çıktı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Ons altın yeniden 4 bin 410 dolar seviyesine gerilerken, gram altın 6 bin 280 liraya düştü.

UZMANLAR UYARIYOR 

Uzmanlar, piyasalardaki oynaklığın sürebileceğine dikkat çekerken, fiziki altın talebinin kısa vadede yüksek kalmaya devam edeceğini belirtiyor.

    Yorumlar (17)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    insallah dahada düser görürsünüz ozaman ac gözlülügü 20 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yüzde 10-20 lik kesmin işi tıkırında. baksana 11 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    oradaki baciyi tanıdım geçen bedava pida kuyrugunda kavga ediyordu. 8 5 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    bu kadar alıma rağmen hala yulari doğru ivmelenmedi , savaş tamamiyle bitmediği müddetçe yönü aşağı olacak 6 0 Yanıtla
  • aslan145314532121 aslan145314532121:
    5.800 nerde düştü yalancilar 0 3 Yanıtla
13:01
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
İran’a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
Görüntüler bugün Tel Aviv’den Şehir mahşer yerine döndü
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
