İzmir'de Kadın Cinayeti İddianamesi Hazır

23.03.2026 15:27
İzmir'de eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadının davasında, sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 2024 yılında bir kadının evde ölü bulunmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanık kocası hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 yaşındaki Havin Aşkın T.'nin 24 Aralık 2024'te evde ölü bulunmasına ilişkin eşi İ.T. (33) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede maktul Havin Aşkın T. ile sanığın yaklaşık 6 yıllık evli olduğu, taraflar arasında olay günü tartışma çıktığı belirtildi.

İddianamede, "tartışma sırasında çıkan boğuşmada maktulün eşarpla boğularak hayatını kaybettiği, sanığın daha sonra olayı intihar gibi göstermek amacıyla hareket ettiği" değerlendirmesinde bulunuldu.

Olayda kullanılan eşarp üzerinde ve maktule ait tırnak örneklerinde sanığa ait DNA örneğine rastlandığı aktarılan iddianamede, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 26 Haziran 2025 tarihli raporda ölümün intihar ile uyumlu olmadığı yönünde tespitler bulunduğu kaydedildi.

Suçlamaları reddetti

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İ.T. eşiyle severek evlendiğini, evliliklerinde ciddi bir sorun bulunmadığını, eşinin geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını ve intihara meyilli davranışlar sergilediğini öne sürdü.

Olay gecesi eşinin baş ağrısı nedeniyle erken uyumak istediğini, sabah ise eşini kapı koluna eşarp ile asılı halde bulduğunu, hemen müdahale ederek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiğini belirten İ.T, eşini öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti.

Tutuksuz sanık İ.T. hakkında, eşini "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
