İzmir'de Kadın Cinayeti İddianamesi Hazır

İzmir'in Bornova ilçesinde 2024 yılında bir kadının evde ölü bulunmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanık kocası hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 yaşındaki Havin Aşkın T.'nin 24 Aralık 2024'te evde ölü bulunmasına ilişkin eşi İ.T. (33) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede maktul Havin Aşkın T. ile sanığın yaklaşık 6 yıllık evli olduğu, taraflar arasında olay günü tartışma çıktığı belirtildi.

İddianamede, "tartışma sırasında çıkan boğuşmada maktulün eşarpla boğularak hayatını kaybettiği, sanığın daha sonra olayı intihar gibi göstermek amacıyla hareket ettiği" değerlendirmesinde bulunuldu.

Olayda kullanılan eşarp üzerinde ve maktule ait tırnak örneklerinde sanığa ait DNA örneğine rastlandığı aktarılan iddianamede, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 26 Haziran 2025 tarihli raporda ölümün intihar ile uyumlu olmadığı yönünde tespitler bulunduğu kaydedildi.

Suçlamaları reddetti

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İ.T. eşiyle severek evlendiğini, evliliklerinde ciddi bir sorun bulunmadığını, eşinin geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığını ve intihara meyilli davranışlar sergilediğini öne sürdü.

Olay gecesi eşinin baş ağrısı nedeniyle erken uyumak istediğini, sabah ise eşini kapı koluna eşarp ile asılı halde bulduğunu, hemen müdahale ederek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiğini belirten İ.T, eşini öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti.

Tutuksuz sanık İ.T. hakkında, eşini "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.