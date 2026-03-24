Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Dünya Altın Konseyi (WGC), merkez bankalarının dolarsızlaşma eğilimleri ve artan jeopolitik risklere karşı korunma amacıyla 2026 yılı boyunca altın alımlarını artırmasının beklendiğini duyurdu. Küresel ölçekte artan belirsizlikler, altına olan talebi yeniden yükseltti.

ALTIN ALIMI YAPMAYA BAŞLADILAR

Reuters’a konuşan WGC yetkilisi Shaokai Fan, son dönemde Guatemala, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin uzun bir aranın ardından ya da ilk kez altın alımı yaptığını belirtti. Fan, uzun süredir piyasada aktif olmayan merkez bankalarının yeniden altın piyasasına dönmesinin dikkat çekici bir trend olduğunu ifade etti.

YENİ TREND: MERKEZ BANKALARININ GERİ DÖNÜŞÜ

Fan, bu eğilimin 2026 boyunca devam edebileceğini vurgularken, bazı merkez bankalarının yerel küçük ölçekli üreticilerden altın alarak hem yerli sektörü desteklemeyi hem de kayıt dışı üretimi azaltmayı hedeflediğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan altın fiyatlarında son dönemde dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Ons altın bu ay 1.000 doların üzerinde değer kaybederek yaklaşık 4.340 dolar seviyelerine düştü. Dünya Altın Konseyi, bu düşüşte marj tamamlama çağrılarının etkili olduğunu belirtti. Küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının stratejileri, önümüzdeki süreçte altın piyasasının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.