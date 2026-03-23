Gözler İran\'daydı! Trump\'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt

ABD-İsrail2in İran'a yönelik saldırıları 24 gündür sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Trump son yaptığı açıklamada İran ile görüşme yapıldığını ve görüşmelerin iyi geçtiğini açıkladı. Trump sözlerinin devamında, "Savaş Bakanlığı'na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 günlük süreyle ertelenmesi talimatını verdim" dedi.

TRUMP'IN SÖZLERİNE İRAN'DAN İLK YANIT

Trump'ın savaşı bitirme sinyali olarak algılanan sözlerine İran'dan yanıt geldi. Fars haber ajansına konuşan Tahran yönetiminden yetkililer, "Trump ile doğrudan ya da dolaylı hiçbir diyalog yok. Trump, hedeflerimizin bölgedeki tüm enerji istasyonlarını içereceğini öğrenince geri adım attı." ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA GÖRÜŞME İDDİALARINI YALANLADI

İran Dışişleri Bakanlığı da, görüşme olmadığını açıklayarak Trump'ın zaman kazanmaya oynadığını açıkladı.