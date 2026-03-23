Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt

23.03.2026 14:57
İran'la süregelen savaşta ABD Başkanı Trump'ın ''Amerika Birleşik Devletleri ve İran, son 2 gün içinde Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızı tam ve kapsamlı bir şekilde çözme konusunda çok iyi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi.'' sözlerine İran'dan yanıt geldi. Fars Haber ajansı geçtiği haberde ''ABD ile ne doğrudan ne de dolaylı bir görüşme yok'' ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail2in İran'a yönelik saldırıları 24 gündür sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Trump son yaptığı açıklamada İran ile görüşme yapıldığını ve görüşmelerin iyi geçtiğini açıkladı. Trump sözlerinin devamında, "Savaş Bakanlığı'na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, İran'ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 günlük süreyle ertelenmesi talimatını verdim" dedi.

TRUMP'IN SÖZLERİNE İRAN'DAN İLK YANIT

Trump'ın savaşı bitirme sinyali olarak algılanan sözlerine İran'dan yanıt geldi. Fars haber ajansına konuşan Tahran yönetiminden yetkililer, "Trump ile doğrudan ya da dolaylı hiçbir diyalog yok. Trump, hedeflerimizin bölgedeki tüm enerji istasyonlarını içereceğini öğrenince geri adım attı." ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA GÖRÜŞME İDDİALARINI YALANLADI

İran Dışişleri Bakanlığı da, görüşme olmadığını açıklayarak Trump'ın zaman kazanmaya oynadığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
13:16
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
