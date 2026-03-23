Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor

Nijeryalı genç futbolcu Samson, Galatasaray'a transfer olabilmek için yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

ANTRENMANLARINI PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı antrenman videolarını paylaşarak performansını sergilemeye başladı. Samson'un hedefinin Galatasaray'ın dikkatini çekmek olduğu görüldü.

TRANSFER İÇİN DUA EDİYOR

Paylaşımlarında Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkça dile getiren genç futbolcunun, bu hayali için dua ettiğini ifade etmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Samson'un azmi ve isteği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı genç futbolcuya destek mesajları gönderdi.