Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor

Nijeryalı genç futbolcu Samson, Galatasaray'a transfer olabilmek için yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı antrenman videolarını paylaşarak performansını sergilemeye başladı. Samson'un hedefinin Galatasaray'ın dikkatini çekmek olduğu görüldü.
Paylaşımlarında Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkça dile getiren genç futbolcunun, bu hayali için dua ettiğini ifade etmesi dikkat çekti.
Samson'un azmi ve isteği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı genç futbolcuya destek mesajları gönderdi.
