Körfez Ülkeleri İran'a Saldırıya Yaklaşıyor - Son Dakika
Körfez Ülkeleri İran'a Saldırıya Yaklaşıyor

Körfez Ülkeleri İran\'a Saldırıya Yaklaşıyor
24.03.2026 11:33
Körfez ülkeleri, ABD desteğiyle İran'a yönelik saldırılara kademeli olarak yaklaşıyor.

ABD’ye desteklerini artıran Körfez ülkelerinin İran’a yönelik saldırılara doğrudan katılmaya her zamankinden daha yakın olduğu öne sürüldü.

Körfez ülkelerinin İran’a yönelik olası bir askeri operasyona her geçen gün daha fazla yaklaştığı iddia edildi. Wall Street Journal’ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD’nin bölgedeki müttefikleri İran’a karşı yürütülen saldırılara desteklerini artırırken, doğrudan savaşa dahil olma eşiğine geldi.

SALDIRILARA DAHİL OLMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Haberde, Basra Körfezi’ndeki ülkelerin ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarını desteklediği ancak henüz açık şekilde askeri angajmana girmediği belirtildi. Buna rağmen sahadaki gelişmeler, bu ülkelerin çatışmaya doğrudan katılım ihtimalinin giderek güçlendiğine işaret ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Kaynaklar, Suudi Arabistan’ın ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü’nü kullanmasına izin verdiğini aktardı. Bu durum, Riyad yönetiminin daha önce tesislerinin İran’a yönelik saldırılar için kullanılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla çelişmesi nedeniyle dikkat çekti.

“SAVAŞA KATILMAK AN MESELESİ”

Konuya yakın isimler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğunu ve krallığın savaşa dahil olmasının “an meselesi” olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

BAE DE KARAR AŞAMASINDA

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin de çatışmalara askeri olarak katılıp katılmama konusunu değerlendirdiği bildirildi. Bölgedeki hareketlilik, Körfez’de savaş riskinin giderek arttığı yorumlarına yol açtı.

DUBAİ’DE DİKKAT ÇEKEN KISITLAMALAR

Haberde ayrıca Dubai’de bulunan İran Hastanesi ile İran Kulübü’nün faaliyetlerinin durdurulduğu ve iletişim kanallarının kapatıldığı iddia edildi. Bu adımların, İran bağlantılı yapılara yönelik güvenlik kaygıları nedeniyle atıldığı öne sürüldü.

ABD İLE YOĞUN TEMAS

Arap yetkililer, Suudi Arabistan ve BAE liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmelerde İran’ın askeri kapasitesinin zayıflatılması yönünde baskı kurduğunu ileri sürdü. ABD ordusu ise Körfez ülkelerinin saldırılara katılımına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Körfez Ülkeleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Körfez, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez Ülkeleri İran'a Saldırıya Yaklaşıyor - Son Dakika

Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

11:13
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
SON DAKİKA: Körfez Ülkeleri İran'a Saldırıya Yaklaşıyor - Son Dakika
Advertisement
