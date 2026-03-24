Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail'e sert sözlerle tepki göstererek ''Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının önemli bir kısmını bölgemizde devam eden savaşa ayıran Bahçeli, İsrail'e yönelik sert ifadeler kullandı.

"Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır" diyen Bahçeli, "Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır. Başta İspanya Başbakanı'nın onurlu tavrından ilham almalılar. Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir" ifadelerine yer verdi. Bahçeli'nin bu sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Ülkemizin çevresi savaşın tüm ağırlığı ile kuşatılmış iken mübarek Ramazan'ı ne kadar idrak edebildiğimizi ve bayramı hangi seviyede kutladığımızı takdirinize sunuyorum. Siyonist cinayet şebekesi Ramazan demeden bayram demeden mukaddes günlerimizi zindana çevirip her yolu denedi. Şiddet tablosunu dikkatle takip ederken milli kardeşliğimizde huzur ortamının önemini bir kez daha gördük.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHİ FIRSAT KAPISI"

Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Daha kuvvetli bir devlet gayretimizdir. Başkalarının senaryoları ile oyalanacak vaktimiz yok. Devletimizin küresel güç olması için yeni imkan doğdu. Terörsüz Türkiye tarihi fırsat kapısıdır. Bölge ülkelerinin barışa kavuşması dayanışma ile sağlanacaktır. Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin. Masumların katledilmesine tahammül edemiyoruz. Semalarda füze izi değil hilalin şan ve şerefi hakim olsun. Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyan görüş derinliği ile adalet duygusu ile, akıl, sabır ile oluşacak terkip ile çıkacağımız yol bizi süper güç Türkiye'ye taşıyacak.

"ŞEHİTLERİMİZİ HEPİMİZİ HÜZNE BOĞDU"

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim uçuşu yapan Katar Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı bir helikopterin kaza kırıma uğrayarak düşmesi, Bunun sonucunda bir askerimizin ve iki ASELSAN çalışanımızın yanında dört Katar askerinin de şehit düşmesi hepimizi hüzne boğmuştur. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Acılı ailelerine, mesai arkadaşlarına, milletimize, dost ve kardeş ülke Katar'a başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

"KOMŞU ÇOĞRAFYALAR TOZ DUMAN İÇİNDEDİR"

Uluslararası hukuk paçavraya döndü. Ne saygı duyan ne itibar eden kalmadı. 24 Ekim 1945'te kurulan BM tarihin en aciz ve perişan dönemine hapsoldu. ABD ile İsrail'in İran'a orantısız ve gerekçesiz saldırısında komşu coğrafyalar toz duman içindedir. Siyonist haydutluğun İran'ın doğal gaz sahasını ve tesislerini vurması, İran'ın misillemelerde bulunması tansiyonu zirveye çıkarmıştır.

"TÜRK İLE KÜRT BOZULAMAYACAK KARDEŞLİĞİN NİŞANESİDİR"

28 Şubat'tan bu yana İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşıldı. Birleşen İran halkı saldırılara karşı etten duvar ördü. Görülmüştür ki bir halkı, milleti içten çözmeden hiçbir gücün şansı yok. Terörsüz Türkiye'ye dudak bükenler köşe bucak saklanmıştır şimdi. Kamyon farı görmüş tavşan gibi dona kalmışlardır. Biz yine de onların donup kalmalarını değil Türkiye Yüzyılı'na omuz vermelerini istiyoruz. Biz diplomaside altın çağını yaşayan Türkiye için harekete geçmelerini bekliyoruz. Terörsüz Türkiye Türk ile Kürdün kardeşlik baharıdır. Aramızdaki kuklacıları söküp çıkarıyoruz. Türk ile Kürt bozulamayacak kardeşliğin nişanesidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz.

"ONUN BUNUN ŞEYTAN PLANLARINA ALDIRIŞ ETMEYECEĞİZ"

Savaş dönemi tetiklenmişken onun bunun şeytan planlarına aldırış etmeyeceğiz, birlikte ve beraberce bayrağımızı asla indirtmeyeceğiz. Etnik temelli kamplaşmanın kazananı yoktur. 'Her şeyden önce Türkiye' demenin kazananı vardır. Komisyon raporuna istinaden yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacaktır.

"HEDEF KOYDUK İNŞALLAH ULAŞACAĞIZ"

Bu süreçte sancılı açıklamalardan kaçınmak esas olmalıdır. Terörün sonlanması ile Türk milleti ortak paydasında buluşan her insanımız kazançlı çıkacak. Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk inşallah ulaşacağız. Allah'ın izni ile Terörsüz Türkiye'yi başaracağız. Koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Haramı geçim kapısı yapanlara karşı helalin duruşudur.

Türkiye'miz her alanda örnek gösterilecektir. Türk milleti kardeşliğine ve kaderine ön şartsız sahip çıkacaktır. Terörsüz Türkiye bir spor müsabakası değildir; mağdur olacak olan taraf yoktur. Terörsüz Türkiye bir tiyatro da değildir; özünde devlet aklı ve ahlakı vardır. Türk milletinin barış ve kardeşlik sancağı altında toplanmasını amaçlamaktadır.

Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır. Başta İspanya Başbakanı'nın onurlu tavrından ilham almalılar. Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir."

Devlet Bahçeli, Politika, İsrail, Sözler, Güncel, Son Dakika

Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Galatasaray’a transfer olmak için bakın ne yapıyor Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı
Ağrı Dağı’nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor Ağrı Dağı'nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor
Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı İşte tribünde izediği isim Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı! İşte tribünde izediği isim
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar Özel ile Bahçeli yan yana Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana
Erol Köse hayatını kaybetti Erol Köse hayatını kaybetti
Anlaşma tamam İşte Zinedine Zidane’ın yeni takımı Anlaşma tamam! İşte Zinedine Zidane'ın yeni takımı
Yapay zeka finans dünyasını değiştiriyor: Yeni dönem başladı Yapay zeka finans dünyasını değiştiriyor: Yeni dönem başladı
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü
Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı Sürpriz yapmak için eve erken geldi, eşini arkadaşıyla yatakta yakaladı!
Torreira’dan itiraf: İşte kariyerini noktalamak istediği takım Torreira'dan itiraf: İşte kariyerini noktalamak istediği takım

11:33
İran’a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
İran'a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
11:13
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe isim vermeden sevgilisini övdü
Ester ile aşk yaşayan Mbappe isim vermeden sevgilisini övdü
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:26:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.