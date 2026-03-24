Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor

Gece yarısı yapılan zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor. Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen gelişmeler dikkat çekti. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapılırken, sabah saatlerinde bu kez indirim haberi geldi.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, brent petrol fiyatlarını doğrudan etkilerken, bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansımayı sürdürüyor.

ZAM SONRASI İNDİRİM GELİYOR

Zamların ardından motorin fiyatı bazı bölgelerde 80 TL’yi aşarken, yeni düzenlemeyle yarından itibaren motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim yapılması bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Yapılacak indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak, kalan yüzde 25’lik bölümün ise pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Ancak nihai fiyat değişiminin üst makamların kararıyla netleşeceği ifade ediliyor.

FİYATLAR 80 TL SINIRINA DAYANDI

Son zamların ardından motorin fiyatları İstanbul’da 77,65 TL, Ankara’da 78,77 TL, İzmir’de ise 79,05 TL seviyesine yükseldi. Doğu illerinde ise motorin 81 TL’ye yaklaşırken, benzin fiyatı 66 TL sınırına dayandı. Benzin fiyatları ise İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL olarak güncellendi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.