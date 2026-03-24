Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor

24.03.2026 10:53
Akaryakıta gece yarısı gelen zamların ardından pompaya bu kez indirim göründü. Motorine 3,70 TL, benzine ise 2,20 TL indirim yapılacak. Ancak bu indirimlerin eşel mobil uygulaması nedeniyle yüzde 25'i pompaya yansıyacak.

Gece yarısı yapılan zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor. Akaryakıt fiyatlarında art arda gelen gelişmeler dikkat çekti. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapılırken, sabah saatlerinde bu kez indirim haberi geldi.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, brent petrol fiyatlarını doğrudan etkilerken, bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansımayı sürdürüyor.

ZAM SONRASI İNDİRİM GELİYOR

Zamların ardından motorin fiyatı bazı bölgelerde 80 TL’yi aşarken, yeni düzenlemeyle yarından itibaren motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim yapılması bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Yapılacak indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak, kalan yüzde 25’lik bölümün ise pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Ancak nihai fiyat değişiminin üst makamların kararıyla netleşeceği ifade ediliyor.

FİYATLAR 80 TL SINIRINA DAYANDI

Son zamların ardından motorin fiyatları İstanbul’da 77,65 TL, Ankara’da 78,77 TL, İzmir’de ise 79,05 TL seviyesine yükseldi. Doğu illerinde ise motorin 81 TL’ye yaklaşırken, benzin fiyatı 66 TL sınırına dayandı. Benzin fiyatları ise İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL olarak güncellendi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.

Son Dakika Benzin Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor - Son Dakika

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
ABD’den Hürmüz Boğazı hamlesi 4500 deniz piyadesi bölgeye sevk edildi ABD'den Hürmüz Boğazı hamlesi! 4500 deniz piyadesi bölgeye sevk edildi
Gerçek mi değil mi Bu videoyu görenler ikiye bölündü Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü
MEB duyurdu Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek MEB duyurdu! Yeni ders yarın tüm okullarda ilk kez işlenecek
Bu görüntü Trump’ı fena kızdıracak İran’dan yeni F-15 iddiası Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası

10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
09:36
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü Basın açıklaması sırasında füze düştü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
