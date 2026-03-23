Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

23.03.2026 15:01
ABD Başkanı Donald Trump'ın ''İran'la verimli görüşmeler yaptık, enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 gün durdurulması emrini verdim'' şeklindeki açıklamasının ardından düşüş eğilimdeki altın üzerindeki ölü toprağını atarak yeniden yükseliş trendine girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, ülkenin enerji altyapısına düzenlenecek saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini duyurdu.

Trump yaptığı açıklamada "Bildirmek isterim ki, Amerika Birleşik Devletleri ve İran, son 2 gün içinde Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızı tam ve kapsamlı bir şekilde çözme konusunda çok iyi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu derin, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin içeriği ve üslubu doğrultusunda –ki bu görüşmeler hafta boyunca devam edecek–, Savunma Bakanlığı'na, İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askerî saldırının, süren toplantı ve görüşmelerin başarılı olması kaydıyla, 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

ALTINA DOPİNG OLDU

Trump'ın günlerdir süren savaşta tansiyonu düşürecek bu açıklamasının ardından günlerdir düşüş eğilimde olan altın da yeniden yükselmeye başladı. Açıklama öncesi 6.070 seviyelerinde seyreden gram altın, 6.320 seviyelerine kadar yükseldi.

BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

İran'a yönelik saldırıları 5 gün süreyle ertelenmesi petrol fiyatlarında da ivmeyi aşağı yöne çevirdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 14'ten fazla değer kaybederek yeniden 100 doların altına geriledi.

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Trup, Yusuf Yusuf Yusuf 38 0 Yanıtla
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Dünyayı haydutlar yönetiyor 31 0 Yanıtla
  • ünal yalçın ünal yalçın:
    Çok uçuşa geçti.. Kaybettiğinin yarısını bile toplayamadı 19 0 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    İran direk veya dolaylı görüşme olmadı diyor sarı oğlan 18 0 Yanıtla
  • karakus2770 karakus2770:
    son dakika adını yalan haberle sen uçuşa geçtin haberin yok 5 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
