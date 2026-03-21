Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Çin'de kırmızı bikiniyle trafiğe çıkan bisikletli sürücü gün içerisinde 5 ayrı kazaya neden oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, sıra dışı kıyafetiyle trafikte ilerleyen sürücü, diğer araç sürücülerinin dikkatini dağıttı. Bu durum gün boyunca farklı noktalarda kazalara yol açtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.