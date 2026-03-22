İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
22.03.2026 18:00
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta üçüncü hafta geride kalırken küresel enerji ticaretinin en kritik noktalarından Hürmüz Boğazı da kapalı kalmaya devam ediyor. Son olarak İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇMENİN ÜCRETİ 2 MİLYON DOLAR

İran'ın 47 yıl sonra Hürmüz Boğazı'nda yeni bir egemenlik anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Burucerdi, ülkesinin, boğazdan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtti. Burucerdi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alınmasının ise İran'ın gücünü gösterdiğini savundu.

Alaaddin Burucerdi

TRUMP: İRAN 48 SAAT İÇİNDE HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMAZSA EN BÜYÜĞÜNDEN BAŞLAYARAK ÇEŞİTLİ ELEKTRİK SANTRALLERİNİ VURACAĞIZ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik sert bir açıklama yaptı. Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

İran'ın cephesinden Trump'ın söz konusu tehdidine yanıt ise Devrim Muhafızları Ordusu'ndan geldi. Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran'ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    adamsın İRAN 10 0 Yanıtla
  • AH97se04 AH97se04:
    son dakika haber sitesi İsrail ve netanyahu şerefsizi ile ilgili haberlerde neden yorumları kapatıyorsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 18:20:23.
