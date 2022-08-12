Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu

Bükreş'te yaşayan Marius Mihai Dragici, bir grup göçmeni İngiltere'ye götürmek için anlaştı. Kamyonun arkasına 39 Vietnamlı göçmeni doldurdu. Bunun üzerine yolculuk yapacak kişilerden parayı toplayıp yola çıkmak için harekete geçti.

KAPALI ALANDA BOĞULDULAR

Yolculuk yapacak olan gruptaki kişilerde üstlerine düşen parayı Dragici'ye ödedi. Ardından kamyonun arkasına 39 Vietnamlı göçmeni doldurdu. Yaşları 15 ile 44 arasında değişen, hepsi Vietnamlı 31 erkek ve sekiz kadından oluşan kurbanlar, kapalı alanda boğulma ve hipertermiden öldü.

HER BİRİNDEN PARA ALMIŞ

Marius Mihai Dragici'nin insan kaçakçılığı yapan bir gruba üye olduğu ortaya çıktı. Kurbanların her biri İngiltere'ye gitmek için ve orada güzel yaşam vaat eden organize suç grubuna para ödedi. Ancak bu yolculuk bir trajediye dönüştü.