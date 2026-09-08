Cagnes-sur-Mer'deki Renoir Müzesi'nde hırsızlar 9 milyon avroluk eseri çaldı - Son Dakika
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Cagnes-sur-Mer'deki Renoir Müzesi'nde hırsızlar 9 milyon avroluk eseri çaldı

Cagnes-sur-Mer\'deki Renoir Müzesi\'nde hırsızlar 9 milyon avroluk eseri çaldı
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Fransa'nın Cagnes-sur-Mer kentindeki Auguste Renoir Müzesi'ne giren iki kişi, yaklaşık 9 milyon avro değerindeki dört tabloyu çerçevelerinden keserek çaldı.

FRANSA'nın Cagnes-sur-Mer kentindeki Auguste Renoir Müzesi'ne giren iki kişi, toplam değeri yaklaşık 9 milyon avro olan dört sanat eserini çaldı.

Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentindeki Auguste Renoir Müzesi'ne giren iki kişinin yaklaşık 9 milyon avro değerinde sanat eserlerini çaldığı bildirildi. Hırsızların, dört tabloyu çerçevelerinden keserek aldığı ve yerel saatle 05.48'de devreye giren alarmın ardından müzeden kaçtıkları belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, müze bahçesinde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen iki fermuarlı çanta buldu. Müze yönetiminin ise içerideki hasar ve çalınan diğer olası eserlere ilişkin tespit çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Yetkililer, soruşturmanın Fransa Organize Suçlarla Mücadele Alt Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Fransız empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'ın yaşamının son dönemini geçirdiği Les Collettes Malikanesi'nde kurulan müzede; sanatçıya ait 10 orijinal tablo, yaklaşık 40 heykel, kişisel eşyalar, mobilyalar ve tarihi arşivler yer alıyor.

Kaynak: DHA

Fransa, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cagnes-sur-Mer'deki Renoir Müzesi'nde hırsızlar 9 milyon avroluk eseri çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cagnes-sur-Mer'deki Renoir Müzesi'nde hırsızlar 9 milyon avroluk eseri çaldı - Son Dakika
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