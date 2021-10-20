Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti merkezli bir televizyon kanalı, yayıncılık tarihine geçecek bir skandala imza attı. Hava durumu spikeri Cody Proctor'un haberleri sunduğu sırada, arkasında cinsel içerikli bir film oynamaya başladı. Sunucu ise bu anlardan habersiz olarak hava durumunu sunmaya devam etti.

TELEVİZYONUN SANTRALİ KİLİTLENDİ

Yaşanan skandalın ardından çok sayıda izleyici, kanalın santraline telefon yağdırdı. İzleyiciler, ekrana getirilen cinsel içerikli filmin son derece rahatsızlık verici olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kanal yönetimi de konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Kanal tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili acil olarak soruşturma başlatıldığı ve şu ana kadar sorumlu olduğu belirlenen herhangi birine rastlanmadığı ifade edildi.