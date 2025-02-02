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Carney'den Trump'a Sert Yanıt

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Mark Carney, Kanada'ya yönelik gümrük vergilerine karşı birlik çağrısında bulundu.

02.02.2025 16:59
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(ANKARA) - Eski Kanada Bankası Başkanı ve Liberal Parti Başkan Adayı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Şubat Salı günü yürürlüğe girecek Kanada'ya yüzde 25 ithalat vergisi kararına ilişkin, "Kanada bir zorbaya boyun eğmeyecek. Gümrük vergilerinin işçilerimize ve onların ailelerine zarar vermesine göz yummayacağız. Bu nedenle Kanadalıların doğru tepki· i·çi·n bi·rli·k olması gereki·yor, o da dolar karşılığında dolar, ABD'ye gümrük vergisi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Şubat Salı günü yürürlüğe girecek Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 ithalat vergisi kararına tepkiler sürüyor. Eski Kanada Bankası Başkanı ve Liberal Parti Başkan Adayı Mark Carney, Trump'ın bahsi geçen kararına karşılık resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.

Carney, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Kanada bir zorbaya boyun eğmeyecek. Gümrük vergilerinin işçilerimize ve onların ailelerine zarar vermesine göz yummayacağız. Trump, bizim soğukkanlıulığımızı kaybetmemizi ve boyun eğmemizi istiyor. Bu nedenle Kanadalıların doğru tepki· i·çi·n bi·rli·k olması gereki·yor, o da dolar karşılığında dolar, ABD'ye gümrük vergisi... Kanada doları satın almak için bir plan, yatırımları artırmak ve çalışanlarımızı desteklemek için koordineli bir strateji, ekonomimizin iyi bir şekilde işlemesi için yenilikler ve ticaret ortaklıklarımız arasında çeşitlilik sağlamak. Şu konuda açık olmama izin verin: Bu iş daha ciddi olamazdı. Kriz dönemlerinde bizim ciddi bir lidere ve plana ihtiyacımız var. Trump, bizim 'çantada keklik' olduğumuzu düşünüyor. Fakat o, Kanadalıları tanımıyor. Biz vatanımızı her zaman savunacağız. ve daha da güçleneceğiz. Birlikte"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifasından sonra Kanada'nın bir sonraki Başbakanı olmaya aday Carney, dün de Trump'a karşı, ülkesinin "bir kabadayıya karşı duracağını" söyledi.

Kanada'da iktidardaki Liberal Parti'nin liderliğine adaylığını geçen ay açıklayan Carney, Kanada Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanıydı.

Kaynak: ANKA

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