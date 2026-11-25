Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinde zırhlı para nakil aracını soyma girişiminin ardından sığındıkları süpermarkette 30 kişiyi rehin alıp 10'unu serbest bırakan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Güvenlik güçlerinin baskınında içerideki 20 rehinenin tamamı kurtarılırken, 1 şüpheli öldürüldü.

Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinin La Castellana Mahallesi'nde dün zırhlı para nakil aracını soyma girişimi başarısız olan maskeli silahlı şüpheliler, sığındıkları süpermarkette 30 kişiyi rehin almış, gün içinde aralarında yaşlı kadınların da bulunduğu 10 kişiyi serbest bırakmıştı. Yaklaşık 17 saat süren bekleyişin ardından güvenlik güçleri, gece yarısından sonra içerideki 20 rehineyi kurtarmak için süpermarkete operasyon düzenledi. Çevrede patlama seslerinin duyulduğu baskında, polis ve askerlerden oluşan ekiplerin binaya girerek tüm rehineleri kurtardığı, 1 şüphelinin ise öldürüldüğü kaydedildi.

Akşam saatlerinde kente gelerek güvenlik yetkilileriyle durumu değerlendiren Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, yerel saatle 01.30 sıralarında yaptığı açıklamada, şüphelilere teslim olmaları ve rehineleri serbest bırakmaları için fırsat tanıdıklarını ancak bu teklifin reddedilmesi üzerine operasyon emri verdiğini bildirdi. Polis ve silahlı kuvvetlerin ortak operasyonuyla tüm rehinelerin kurtarıldığını ve 1 şüphelinin etkisiz hale getirildiğini belirten de la Espriella, "Bu operasyon kesinlikle kusursuzdu" dedi.