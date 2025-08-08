Çaykara'da Minibüs Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Trabzon'un Çaykara ilçesinde uçuruma yuvarlanan minibüste hayatını kaybeden ve yaralanan turistlerin kimlikleri belli oldu. Kazada Suudi Arabistan uyruklu aileden Abdulmajıd Muhammad Ahmad İbrahim (32) ile kız kardeşi Mariam Muhammad Ahmad İbrahim'in (18) hayatını kaybettiği, Muhammad Ahmad İbrahim (15), Samira Muhammad Abdurrahman (53) ve Muhammad Ahmad İbrahim (60) ile araç sürücüsü Abdulkadir Boğoçlu'nun (39) yaralandığı öğrenildi. Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.