CDU/CSU'dan Göç Politikasında Çarpıcı Değişiklik - Son Dakika
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Dünya

CDU/CSU'dan Göç Politikasında Çarpıcı Değişiklik

Almanya'da CDU/CSU, göç ve sığınmacı politikasını sertleştirmek için önerge sunma hazırlığında.

26.01.2025 16:10
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA)- Almanya'nın ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) düzensiz göç ve sığınmacı politikasında köklü değişiklik önerisi, ülkede siyasi gerilimi tırmandırdı. Sağcı AfD'nin desteğine sıcak bakılması, köklü partiler arasında tartışmalara yol açtı.

Almanya'nın ana muhalefet partisi CDU/CSU, düzensiz göçü engellemek ve sığınmacı kabul politikasını sertleştirmek için Federal Meclis'e önerge sunmaya hazırlanıyor. CDU/CSU Başbakan Adayı Friedrich Merz, Almanya'ya geçerli belgelerle gelmeyen göçmenlerin sınırdan geri çevrileceğini ve sığınmacı kabulüne yönelik politikaların sıkılaştırılacağını açıkladı.

Aşırı sağcı AfD'den öneriye tam destek

Bu plan, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinden tam destek bulurken, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller, bahsi geçen öneriye tepki gösterdi. Buna karşın Friedrich Merz, "Önergemizi kimin desteklediğine bakmaksızın sunacağız. AfD'nin desteğinden rahatsız olmayız" ifadelerini kullandı. AfD Eş Başkanı Alice Weidel ise CDU/CSU'nun bu adımını destekleyeceklerini belirterek, "İyi bir göç politikası ancak AfD ile mümkündür" dedi.

Hükümet ortaklarından eleştiriler

Başbakan Olaf Scholz, CDU/CSU'nun AfD'nin desteğini kabul ederek Federal Meclis'te önergeyi geçirme planını eleştirdi. Scholz, "Bu durum CDU/CSU'nun AfD ile arasındaki kırmızı çizgiyi silmesi anlamına gelir. AfD ile iş birliği kabul edilemez" dedi. Yeşiller Partisi'nden Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise "Merz, daha önce AfD ile iş birliği yapmayacağına dair söz vermişti. Şimdi bu sözünü tutmaması inandırıcılığını zedeleyecektir" açıklamasında bulundu.

MERZ'E partisinden destek

CDU'lu Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein, Friedrich Merz'in göç politikasına tam destek vererek, "Almanya'nın çıkarlarına bakıyoruz. Sağ ya da sol tarafları göz önünde bulundurmuyoruz" dedi. CSU Genel Başkanı Markus Söder ise SPD ve Yeşiller'i düzensiz göç konusunda net bir tutum sergilemeye davet etti.

BSW VE FDP'den destek

AfD'nin yanı sıra Sol Parti'den ayrılarak kurulan Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) ve hükümet ortağı FDP de CDU/CSU'nun önergesine destek vereceklerini açıkladı. BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, "Düzensiz göçü engellemek ve başvurusu reddedilen sığınmacıları sınır dışı etmek gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasi yangın duvarı çöküyor mu?

Almanya siyasetinde uzun süredir AfD ile iş birliği yapmama konusunda oluşan uzlaşının bu önergeyle zedelenebileceği yorumları yapılırken, Friedrich Merz'in bu tutumu ülke siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Gözler, CDU/CSU'nun gelecek hafta Federal Meclis'e sunacağı önerge ve bu önergenin yaratacağı olası siyasi yankılara çevrildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya CDU/CSU'dan Göç Politikasında Çarpıcı Değişiklik - Son Dakika

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