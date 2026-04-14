CHP Almanya Federasyonu, Köln'de "İstanbul'da Direniş, Almanya'da Dayanışma" Mitingi Düzenledi

Haber: İlhan Baba

KÖLN – CHP Almanya Federasyonu, Köln'de " İstanbul'da direniş, Almanya'da dayanışma" mitingi düzenlendi. Federasyon Başkanı Özgür Uçma, " Türkiye'nin umudu Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na, haksız yere tutulan belediye başkanlarımıza, siyasi tutuklulara, gazetecilere ve gençlerimize bir söz gönderiyoruz: Sizler yalnız değilsiniz ve asla bu yolda yalnız yürümeyeceksiniz" dedi.

Köln kentinde Bergisch Gladbach'ta düzenlenen "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz", "Hak, hukuk, adalet" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarının atıldığı mitingde, CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Başkanı Hüseyin Mat konuşma yaptı.

Mitinge ev sahipliği yapan CHP Almanya Federasyon Başkanı Özgür Uçma, Türkiye'de demokrasi ile otoriterlik arasında tarihsel bir mücadele verildiğini belirterek, İstanbul'un bu mücadelenin merkezi ve direnişin sembolü olduğunu söyledi. Uçma, Almanya'dan İstanbul'a, Saraçhane'ye ve Silivri'ye selam gönderdiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin umudu Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na, haksız yere tutulan belediye başkanlarımıza, siyasi tutuklulara, gazetecilere ve gençlerimize bir söz gönderiyoruz: Sizler yalnız değilsiniz ve asla bu yolda yalnız yürümeyeceksiniz" dedi.

Bir yıl önce Türkiye'de halk iradesine yönelik bir girişim olduğunu savunan Uçma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde Saraçhane'den yükselen direnişin Almanya'da da karşılık bulduğunu belirtti. Uçma, "Mesafeler bizi ayıramaz, sınırlar bu dayanışmayı durduramaz" ifadelerini kullandı. Almanya'daki örgütlülüğün güçlendiğini vurgulayan Uçma, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nuray Altaca Kayışoğlu'nun çalışmalarına da değindi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e de teşekkür eden Uçma, "Kendisi bu dönemde adeta ateşten gömlek giymiştir. Bariyerlerin ve kuşatmaların korkulu rüyası olmuştur" dedi. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi Üyesi Tolga Sağ ve AABF Başkanı Hüseyin Mat'ın mücadelenin önemli isimleri olduğunu belirten Uçma, dayanışma mesajı verdi.

Konuşmasının devamında tarihsel direniş geleneğine değinen Uçma, Pir Sultan Abdal'dan Deniz Gezmiş'e, Mahir Çayan'dan Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz'a kadar birçok ismi anarak, "Direniş bu topraklarda yeni değildir" ifadelerini kullandı.

Uçma, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" sözünü hatırlatarak tamamladı. Etkinliğin sonunda ise CHP Parti Meclisi Üyesi Tolga Sağ, sazı ve seslendirdiği türkülerle programa renk kattı.