CHP Frankfurt Birliği, Halk TV operasyonunu basın özgürlüğüne zarar olarak kınadı - Son Dakika
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CHP Frankfurt Birliği, Halk TV operasyonunu basın özgürlüğüne zarar olarak kınadı

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CHP Frankfurt Birliği, Halk TV operasyonunu basın özgürlüğüne zarar olarak kınadı
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CHP Frankfurt Birliği, Halk TV'ye yönelik polis operasyonu, kayyum atanması ve canlı yayınların durdurulmasını kınadı. Birlik, müdahalenin basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına zarar verdiğini belirtti.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – CHP Frankfurt Birliği, Halk TV'ye yönelik polis operasyonu, kayyum atanması ve canlı yayınların durdurulmasını kınadı. Birlik, müdahalenin basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına zarar verdiğini belirtti.

CHP Frankfurt Birliği Yönetim Kurulu adına başkan Ercan Beğen yaptığı açıklamada, gazetecilerin çalışmalarının engellenmesinin halkın haber alma hakkını doğrudan yaraladığını ifade etti. Beğen, müdahaleyi bağımsız haberciliği susturmaya ve muhalif sesleri etkisizleştirmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Açıklamada, herhangi bir kişi veya şirket hakkında yürütülen soruşturmanın gazeteciliğin engellenmesine gerekçe yapılamayacağı vurgulanarak, soruşturmaların somut delillerle, bağımsız yargı önünde ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Türkiye'de basın özgürlüğü, yargı süreçleri ve seçilmiş belediye başkanlarına yönelik uygulamalara da değinilen açıklamada, tutukluluğun siyasi cezalandırmaya dönüşmemesi ve seçmen iradesinin korunması gerektiği belirtildi. Belediye başkanlarının baskı veya tehdit yoluyla parti değiştirmeye zorlandığı yönündeki iddiaların da bağımsız biçimde araştırılması çağrısı yapıldı.

Fonların işlemlere kapatılması ve tasfiye sürecine ilişkin vatandaşların sorularının yanıtlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, olası ihmal ve sorumlulukların siyasi yakınlığa bakılmaksızın ortaya çıkarılması istendi.

CHP Frankfurt Birliği, Halk TV'nin özgürce yayın yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, gazeteciler üzerindeki baskıya son verilmesini, belediye başkanlarının adil yargılanma haklarının korunmasını ve muhalefet ile sivil toplum kuruluşlarının özgürce faaliyet göstermesini talep etti.

Açıklama, "Türkiye iktidarın mülkü değildir. Halkın iradesi pazarlık konusu değildir. Özgür basın iktidarın iznine bağlı değildir" ifadeleriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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