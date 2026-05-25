CHP Birliği: 'Yargı Darbesi'ne Karşı Demokrasiye Sahip Çıkacağız

Haber: İlhan Baba

(MÜNSTER) - CHP Münster Bielefeld ve Çevresi Birliği, CHP Kurultayı'nın iptaline yönelik "mutlak butlan" tartışmalarını, "yargı darbesi" olarak nitelendirerek, halk iradesine ve demokrasiye sahip çıkacaklarını vurguladı.

CHP Münster Bielefeld ve Çevresi Birliği, CHP Kurultayı'nın iptaline ilişkin tartışmalara yönelik yayımladığı basın açıklamasında, "mutlak butlan" kararını "yargı darbesi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "AKP iktidarının sandıkta bükemediği bileği, adliye koridorlarında kırma çabasıdır" ifadeleri kullanıldı.

CHP Münster Bielefeld ve Çevresi Birliği Başkanı Yılmaz Gökçeltik tarafından okunan açıklamada, hukuk devleti ve millet iradesinin savunulması amacıyla bir araya gelindiği belirtilerek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı müdahalelerinin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde "değişimin ve umudun adresi" olduğu ifade edilen açıklamada, "Türkiye'nin birinci partisi olarak halkın gerçek sorunlarına çözüm üreten ve demokratik mücadeleden geri adım atmayan bu iradenin sonuna kadar arkasındayız. Halkın iradesine vurulmak istenen zincirler kabul edilemez" denildi.

Partiyi "yargı oyunlarıyla dizayn etmek isteyenlerin" karşısında CHP örgütlerini bulacağı belirtilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak girişimlerine de tepki gösterildi. Açıklamada, "İmamoğlu'nun temsil ettiği halkçı belediyecilik ve demokratik Türkiye vizyonu, iktidarın en büyük korkusudur. Münster, Bielefeld ve çevresindeki CHP neferleri olarak İmamoğlu'nun yanındayız" ifadelerine yer verildi.

CHP Münster Bielefeld ve Çevresi Birliği'nin açıklamasında ayrıca, "Hiçbir yargı mühendisliği, hiçbir baskı ve hiçbir kumpas, bu milletin Atatürk'e, laik Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan bağlılığını koparamaz" denildi.