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Çift, kızlarının doğum günü için plajda çekim yaparken tesadüfen köpek balığının yaşlı adamı öldürdüğü anları kaydetti - Son Dakika
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Çift, kızlarının doğum günü için plajda çekim yaparken tesadüfen köpek balığının yaşlı adamı öldürdüğü anları kaydetti

Genç bir çift, Kanadalı turist Joseph 'Jeff' Bynens'in Meksika'daki bir plajda köpekbalığı saldırısında öldüğü anları tesadüfen kaydetti. 76 yaşındaki Bynens, 14 Aralık'ta denizde yüzerken saldırıya uğradı ve aşırı kan kaybından öldü. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren hayvanın bir timsah da olabileceğini belirtti. Olaya uğrayan adamın karısı da yaralandı ve hastanede tedavi görüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çift, kızlarının doğum günü için plajda çekim yaparken tesadüfen köpek balığının yaşlı adamı öldürdüğü anları kaydetti
22.12.2023 - 10:39,  Güncelleme: 10:44
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Genç bir çift, Kanadalı bir turistin Meksika'daki bir plajda 'köpekbalığı saldırısı' sonucu öldüğü dehşet verici anı kazara kaydetti.

76 yaşındaki Joseph 'Jeff' Bynens, 14 Aralık'ta denizde yüzerken bir yaratık tarafından saldırıya uğradı.

Raporlara göre, Bynens, suya geri çekilirken bacağının büyük bir kısmını kaybetmiş olarak kurtarıldı ve Ixtapa Zihuatanejo plajında aşırı kan kaybından öldü.

İlk belirlemelere göre yaşlı adama bir köpek balığı saldırdığı iddia edildi. Fakat yetkililer saldırıyı yapan hayvanın bir timsah da olabileceğini söyledi.

Aynı hayvan saldırıya uğrayana adamın karısı da yaralandı ve şuan hastanede tedavi görüyor.

Genç bir annenin kızıyla plajda oynarken çektiği video, Bynens'in son anlarını tesadüfen kaydetti. Yetkililer video görüntüler kullanarak Bynens'i öldüren hayvanı belirleyecek.

Geçen hafta Marlene Luviano, kızının doğum gününü kutlamak için plajı tercih etti. Luviano, kızı ile oynadığı sırada can simidi ile yüzen Bynens'in saldırıya uğradığı anlar kadraja girdi.

Olay işle ilgili soruşturma devam ediyor.

Çift, kızlarının doğum günü için plajda çekim yaparken tesadüfen köpek balığının yaşlı adamı öldürdüğü anları kaydetti
Çift, kızlarının doğum günü için plajda çekim yaparken tesadüfen köpek balığının yaşlı adamı öldürdüğü anları kaydetti
Çift, kızlarının doğum günü için plajda çekim yaparken tesadüfen köpek balığının yaşlı adamı öldürdüğü anları kaydetti
Çift, kızlarının doğum günü için plajda çekim yaparken tesadüfen köpek balığının yaşlı adamı öldürdüğü anları kaydetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çift, kızlarının doğum günü için plajda çekim yaparken tesadüfen köpek balığının yaşlı adamı öldürdüğü anları kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çift, kızlarının doğum günü için plajda çekim yaparken tesadüfen köpek balığının yaşlı adamı öldürdüğü anları kaydetti - Son Dakika
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