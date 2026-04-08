Çin 18 İnternet Uydusunu Uzaya Gönderdi

ÇİN'in 'Uzun Yürüyüş-8' taşıyıcı roketiyle 18 internet uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.
Çin'in 'Uzun Yürüyüş-8' taşıyıcı roketi, dün yerel saatle 21.32'de Hainan Ticari Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Roketin, Qianfan Uydu Takımyıldızı için gönderilen 7'nci alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine yerleştirdiği belirtildi.
