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Çin'de aracına benzin dolumu yapılan adam, akaryakıt pompasını aleve verdi - Son Dakika

Çin'de aracına benzin dolumu yapılan adam, akaryakıt pompasını aleve verdi

18.12.2021 16:54

Çin'in Shenzhen şehrindeki akaryakıt istasyonunda bir adam, Porsche markalı araca dolum yapıldığı sırada benzin pompasını ateşe verdi. Alevlerin saniyeler için sardığı otomobilden bir kadın can havliyle çıkarken, görevlilerin hızlı müdahalesiyle faciadan kıl payı dönüldü.

Shenzhen kentindeki bir akaryakıt istasyonunda korkunç anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adamın dolum yapılan lüks araca yaklaşarak akaryakıt pompasını çıkardığı ve ateşe verdiği görüldü.

ARACIN İÇİNDEN KENDİNİ CAN HAVLİYLE ATTI

Araç alevler içinde kalırken, söz konusu şahıs koşarak uzaklaştı. Aracın arkasındaki bir adamın sürücü koltuğunun kapısını açmasıyla bir kadın kendini can havliyle dışarı attı.

GÖZALTINA ALINDI

Görevliler ise kısa sürede alevlere müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, pompayı ateşe veren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çin'de aracına benzin dolumu yapılan adam, akaryakıt pompasını aleve verdi

Akaryakıt, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Çin'de aracına benzin dolumu yapılan adam, akaryakıt pompasını aleve verdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çin'de aracına benzin dolumu yapılan adam, akaryakıt pompasını aleve verdi - Son Dakika
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