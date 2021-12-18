Çin'de aracına benzin dolumu yapılan adam, akaryakıt pompasını aleve verdi

Shenzhen kentindeki bir akaryakıt istasyonunda korkunç anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adamın dolum yapılan lüks araca yaklaşarak akaryakıt pompasını çıkardığı ve ateşe verdiği görüldü.

ARACIN İÇİNDEN KENDİNİ CAN HAVLİYLE ATTI

Araç alevler içinde kalırken, söz konusu şahıs koşarak uzaklaştı. Aracın arkasındaki bir adamın sürücü koltuğunun kapısını açmasıyla bir kadın kendini can havliyle dışarı attı.

GÖZALTINA ALINDI

Görevliler ise kısa sürede alevlere müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, pompayı ateşe veren şahıs yakalanarak gözaltına alındı.