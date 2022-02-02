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Çin'de dehşete düşüren olay! Sekiz çocuk annesi kadını zincirleyip köy kulübesine kapatmışlar - Son Dakika

Çin'de dehşete düşüren olay! Sekiz çocuk annesi kadını zincirleyip köy kulübesine kapatmışlar

02.02.2022 19:06

Çin'de bir köy kulübesinde boynundan zincirlenerek hapsedilen 8 çocuklu kadının görüntüleri gündem oldu. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Aklı dengesi yerinde olmadığı ortaya çıkan kadının kocası ise halen aranıyor.

TikTok'un sahibi sosyal ağ Douyin'de paylaşılan video görenleri hayrete düşürdü. Ziyaretçi bir adam tarafından çekilen görüntülerde 8 çocuklu kadının köy kulübesinde boynundan zincirlenerek hapsedildiği görülüyor.

ANNELERİNE HER GÜN YEMEK GETİRİYORLAR

Cuma günü yayımlanan görüntülerde kadının çocukları vlogcuya her gün annelerine yemek getirdiklerini söylüyor. Video daha sonra anneyi boynunda demir bir zincirle köhne, kapısız bir barakanın köşesine büzülmüş halde gösteriyor. Soğuk kış şartlarına rağmen kadının üzerinde kaban yok. Vlogcu ona bir mont getirdikten sonra bir adam kameraya dönüp bildirildiği kadarıyla "Bu kadına bu soğukta neler çektiriyorlar... Merhamet nerede?" diye soruyor.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Çinli yurttaşlar yetkililerin kadına yardım etmesini isteyince söz konusu video viral hale geldi. Birçok kişi ülkenin doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki Xuzhou'da yaşayan kadının 8 çocuğunu hangi koşullar altında doğurduğunu sorguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı videoya "Bu kadını insan yerine koyuyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi. Bir diğeriyse"Kendi evinde hapsedilip çocuk sahibi olmak yerine bu kadının hastanede tedavi görmesi gerekiyor" dedi.

ANNENİN AKIL HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yerel yetkililer görüntüler üzerine harekete geçti ve soyadı Yang olan kadının Feng County'ye bağlı Huankou kasabasından olduğunu tespit etti. Yetkililer Yang'a bir akıl hastalığı teşhisi konduğunu ve soyadı Dong olarak verilen kocasıyla 1998'de evlendiğini söyledi.

KADININ KOCASI ARAŞTIRILIYOR

BBC'nin bildirdiğine göre Dong'un ailesi yetkililere Yang'ın sık sık şiddetli patlamalar yaşadığını söyledi. Yetkililerin pazar günü yaptığı ikinci bir açıklamada şu anda kadının kocasının araştırıldığı aktarıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre açıklamada "Dong'un yasaları çiğnediğinden şüpheleniliyor. Kamu güvenliği yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı" ifadelerine yer verildi. What's On Weibo haber sitesine göre yetkililer, Yang'ın insan kaçakçılığı kurbanı olmadığını doğruladı.

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Cuma, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de dehşete düşüren olay! Sekiz çocuk annesi kadını zincirleyip köy kulübesine kapatmışlar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çin'de dehşete düşüren olay! Sekiz çocuk annesi kadını zincirleyip köy kulübesine kapatmışlar - Son Dakika
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