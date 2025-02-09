Çin\'de Heyelan: 30 Kayıp, 10 Ev Toprak Altında

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ÇİN'in Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişi kayboldu.

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 10 evin toprak altında kaldığı, 30 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildiğini belirterek, yaklaşık 200 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yetkililere kayıp kişilerin aranması ve can kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.