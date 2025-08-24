Çin'de Köprü Çöktü: 12 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Çin'de Köprü Çöktü: 12 İşçi Hayatını Kaybetti

Çin\'de Köprü Çöktü: 12 İşçi Hayatını Kaybetti
24.08.2025 10:31
Qinghai'deki demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 12 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi kayboldu.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde nehrin üzerinde yapımı devam eden 1,6 kilometre uzunluğundaki demir yolu köprüsü çöktü. Çökme sonucu 12 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise kaybolduğu bildirildi.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, 16 işçinin 55 metre yükseklikteki köprüde çalışırken germe işlemi sırasında çelik bir halatın koptuğunu açıkladı. Kayıpları arama çalışmalarının tekneler, bir helikopter ve robotlarla sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Dünya, Kaza, Son Dakika

