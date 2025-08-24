Çin\'de Köprü Çöktü: 12 İşçi Hayatını Kaybetti

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde nehrin üzerinde yapımı devam eden 1,6 kilometre uzunluğundaki demir yolu köprüsü çöktü. Çökme sonucu 12 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise kaybolduğu bildirildi.
Yetkililer, 16 işçinin 55 metre yükseklikteki köprüde çalışırken germe işlemi sırasında çelik bir halatın koptuğunu açıkladı. Kayıpları arama çalışmalarının tekneler, bir helikopter ve robotlarla sürdüğü belirtildi.
